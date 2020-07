Seoses MM-etapi toimumisega jääb Rally DirtFish ära?

Postimehe allikate andmetel jääb Rally DirtFish ära. Ralli direktor Kuldar Sikk ei kommenteerinud Postimehele seda väidet, kuid märkis, et täna on Rally DirtFishi osas oodata pressiteadet.

Sellega seoses on tekkinud situatsioon, kus üheks võimalikuks WRC etapi toimumispaigaks peetakse Eestit. Kohalik autospordi kogukond teeb pingutusi, et see plaan ka realiseeruks. Nii Rally DirtFish kui ka Eesti Autospordi Liit (EAL) toetavad igati mõtet ja initsiatiivi, et tuua ametlik MM-etapp valitseva autoralli maailmameistri Ott Tänaku kodumaale.»