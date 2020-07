Eestis toimuva ralli MM-etapi võistluskeskuseks saab Tartu

Tartu linnapea Urmas Klaas sõnas, et linnavalitsus on juba pikemat aega Rally Estonia korraldajatega pidanud läbirääkimisi ning teinud tublisti tööd, et MM-etapp saaks kenasti korraldatud. «Mul on väga hea meel, et Urmo Aava ja tema meeskond on jõudnud nii kaugele, et Eestis MM-etapp korraldatakse, Tartu linn toetab neid igati,» sõnas Klaas.