Kui suur on WRC etapi registreermistasu, mis tuleb Rally Estonial EALile maksta?

Aasta alguses ajas sama summa EALi ja Rally Estonia tülli, kuid suure võimaluse nimel suudeti erimeelsused lahendada. «See oli hea sisemine kriis, mis aitas mõlemal poolel vaadata teineteisele otsa ja ka peeglisse. Mõlemad osapooled tegid korrektuure. Alaliit on täpsustamas oma hinnakirja, kuid mul ei ole täna volitusi öelda, mis on see number, mis autospordiliit saab – see on märkimisväärne. Ma loodan, et selle rahaga tehakse kõiki neid asju, mida on laiemas ringis planeeritud. Ma arvan, et mõistlik tasakaal on taastatud,» vastas Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava küsimusele, kui suur registreerimistasu tuleb MM-etapi eesti kohalikule alaliidule välja käia.