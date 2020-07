Mäkinen: Rally Estonia on ühe mehe koduralli

Tänak on Rally Estonia ajaloo edukaim osaleja, kellel on kirjas lausa kolm üldvõitu. Mäkineni sõnul on viimased kaks aastat Lõuna-Eesti teedel Toyotaga võidutsenud eestlasel suur eelis teiste ees ka tänavu.

«Tore on jälle võistlema hakata. Eesti on muidugist ühe mehe koduralli ja Tänak on seal kindlasti tugev,» tunnistas soomlane. «Eesti teed sobivad meie autole, kuid sõitjate jaoks on need võõrad. Evans käis seal eelmine aasta, nii et tal on natuke kogemusi.»