Tiitlipohmellis Liverpool teenis Manchester Citylt suureskoorilise kaotuse

Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul puudus meeskonnal täpsust rünnakute lahendamisel. «Meil olid omad momendid, kuid me ei kasutanud neid ära. Pole mõtet ajada fookust sellele, et me ei olnud piisavalt keskendunud. Mulle meeldis minu meeskonna suhtumine,» ütles sakslane.