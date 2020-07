Soome meedia: kas Rally Estonia kujutab Jyväskylä MM-rallile ohtu?

Soome MM-rallit korraldaval AKK Sportsil on leping WRC sarja promootoriga kuni 2023. aastani. «Oleme veendunud, et sellest kokkuleppest peetakse kinni ning järgmisel kolmel aastal sõidetakse Jyväskyläs. Tõsi on ka see, et tulevikku pole võimalik ette näha ja me ei tea, mis pärast lepingu lõppemist juhtub,» lisas Leinonkoski.