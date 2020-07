Hyundai R5 autoga esmatutvust teinud Poom: üllatusin positiivselt

Poom – Järveojale on see nende ühise karjääri kolmandaks korraks istuda neljaveolisse autosse ning esimeseks korraks võistelda Hyundai R5 tehnikaga.

Noormehed said neljapäeval Kunda kandis Hyundaiga läbida ka ligi poolsada testikilomeetrit ning on eesootavaks Viru ralliks valmis.

«Väga tore oli jälle tagasi autos olla. Peale Rootsi rallit on paus olnud väga pikk ja vahepealsel ajal pole kordagi õnnestunud võistlusautoga sõita. Veidi põnevamaks tegi olukorda ka kindlasti see, et sõitsime uue autoga. Hyundai i20 R5 üllatas positiivselt. Usun, et saime mõnusa tunde tagasi, millega on hea tulevale Viru rallile vastu minna,» sõnas Roland Poom enne eesootavad kodurallit.