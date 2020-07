Tommi Mäkinen: Eesti asemel võinuks MM-ralli toimuda Lätis, see olnuks ausam

Soome rallilegend on kodumaal jaganud viimase 24 tunni jooksul palju kommentaare. «Tore on jälle võistlema hakata. Eesti on muidugi ühe mehe koduralli, [Ott] Tänak on seal kindlasti tugev. Eesti teed sobivad meie autole, kuid sõitjatele on need võõrad. [Elfyn] Evans käis seal mullu, nii et tal on veidi kogemusi,» sõnas Mäkinen YLE-le.