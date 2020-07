Kalev/Cramo peatreeneriks sooviti tulla ka Kreeka ja Itaalia koondistest

«Meil oli laual olemas üks nimi, mida me ei sooviks avalikustada, aga sel hetkel, kui läbirääkimised juba käisid, tulid veel pakkumised Kreeka ja Itaalia koondiste abitreeneritelt. Aga meie soov oli Robertsiga jätkata,» tunnistas Kalevi mänedžer Ramo Kask intervjuus Vikerraadiole.

«Roberts näitas eelmisel hooajal enda sisu sellisel moel, et terve klubi oli väga rahul. Me lootsime väga, et ta tuleb tagasi ja proovib ootamatult lõppenud hooaja seekord korralikult lõpuni viia.»