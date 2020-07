Aivar Kuusmaa võttis vastu järjekordse uue väljakutse

Varasemalt on endine kolmestekahur juhendanud vaid mehi ja U20 noorukeid. «Kindlasti on tegemist uue ja põneva väljakutsega. Sellist võistkonda, kus mängijad alles tahavad korvpalluriks saada polegi ma varem juhendanud,» ütles ta aprillis pärast Audentesesse siirdumist.

«Jälgisin möödunud suvel U16 koondiste mänge ja ma näen, et selles vanuses mängitakse nö. meeste korvpalli. Juba antud vanuses tuleb viljeleda sellist korvpalli, mida mängitakse meesteklassis. Neid stiile tahaksin natuke muuta. Üldjoontes on meie eesmärk kasvatada mängijaid, kes on valmis profikorvpalli siirduma. Teeme seda samm-sammult ja tulemust näeme kahe-kolme aasta pärast.»