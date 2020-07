Dopinguarst Schmidti käsilane pistetakse pokri

Uurimisel selgus, et austerlane toetas suusatajaid keelatud ainete tarvitamisel 2012.-2019. aastani. Väidetavalt aitas ta sportlasi kasvuhormooni, testosterooni, albumiini ja veredopinguga. Mayer süüd omaks ei võtnud, öeldes, et hankis dopingut vaid enda isiklikuks kasutamiseks.

Muide, esialgu tunnistas ta politseile, et sai ühelt horvaadilt suusataja Harald Wurm jaoks viis tühja verekotti. Lisaks ütles Mayer, et ta võttis Johannes Dürrilt 400 milliliitrit verd. Neist viimane olla treenerit näinud vähemalt viiel veredopingu protsessil.

Hiljem võttis Mayer kohtu ees öeldu tagasi, viidates, et politseinikud sundisid teda sääraseid asju ütlema. Muidu polekski ta väidetavalt vahi alt pääsenudki.

On teada, et Mayer tegi koostööd dopinguarsti Mark Schmidtiga. Viimaselt said lisaks Austria suusatajatele abi ka Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Saksamaa meedia spekulatsioonide kohaselt võis Mayer olla kogu võrgustiku üks võtmetegelasi.