Täna ⟩ Eurorahasid nooliv Trans loodab teist aastat järjest väiksele imele

Nimelt lunastab Eesti karikavõitja koha eurosarjas, kuid kui Flora peaks täna trofee pea kohale tõstma, tabab euromängude saatus hoopis Premium liiga mullust neljandat meeskonda, kelleks ongi Paide. See aga tähendaks klubile 100 000 euro suuruse solidaarsusmakse asemel vähemalt 250 000 euro suurust boonust.

Flora ja Trans on tänavu juba kolmel korral omavahel kohtunud. Narvas tõstis Superkarika pea kohale Flora, kes alistas piirilinna meeskonna 2:0 ning esimene omavaheline liigamatš lõppes Kreenholmi staadionil pealinnameeskonna 3:2 triumfiga, kui kohtumise lõpus lõi iluvärava Henri Järvelaid. Viimati kohtuti teisipäeval A. Le Coq Arenal, kui Premium liiga tabeli tipus oleva Flora hea hoog sai jätku 3:1 võiduga. Narva Transi näol on tegu valitseva karikakaitsjaga, kes suutis mulluses finaalmängus üle mängida Nõmme Kalju meeskonna.

Flora abitreener Joel Indermitte: «Karikafinaal on alati eriline ja uhke sündmus. Tore, et oleme sinna jõudnud ja nüüd on võimalus mängida karikavõidu peale. Ootame staadionile oma toetajaid ja loodame, et mängu lõpus saame koos nendega karika enda peakohale tõsta.»

Transi juhendaja Oleg Kurotškin: «Eesti karikafinaalis osalemine tähendab, et meil on võimalus sel hooajal trofee saada! Arvan, et poisid saavad aru selle sündmuse tähtsusest. Nägime Florat kolm päeva enne finaali ja arvatavasti meie vastane meid eriti enam üllatada ei saa. Meie aga tugevdatud koosseisus saame teha palju üllatusi!»