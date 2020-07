Viru rallit juhtiv Tänak: eesmärk on olukord maksimaalselt ära kasutada

Hyundai piloodilt küsiti ka värskelt avaldatud uue WRC kalendri kohta, mille avab septembris kodune Rally Estonia. Tänaku sõnul on WRC sarja juhid teinud maksimumi. «Maailmas on olukord suhteliselt kriitiline ja usun, et need riigid, kes on praegu suutelised üritusi korraldama, on selle vastutuse võtnud. Promootoril väga palju valikuid ei olnud.»

Küsimusele, kas praegune etappide arv on piisav MM-tiitli väljamängimiseks, vastas tiitlikaitsja: «Etappide arv ei ole oluline, tähtis on, et elu ja sport läheksid edasi. Kuna olukord on selline, peame õppima teistmoodi elama ja asjadega tegelema. MM-sari jätkub – see otsus on nüüd vastu võetud. Järgmine eesmärk on olukorraga kohaneda. Selleks on veel paar kuud aega. Peame kindlaks tegema, et suudame koos «uue sõbraga» (koroonaviirusega – toim) üritused ära teha.»