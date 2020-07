Viru rallil uue autoga sõitev Poom: see on hea ettevalmistus Rally Estoniaks

Poom tunnistas, et on autot saanud vähe testida ja seetõttu hoiab praegu varu. «Alguses on mõistlik vaadata ja näha, mida auto suudab. Mul on kindlasti praegu varu ja loodetavasti lähiajal saab hea tunde sisse, et kiirust juurde panna.»

Lisaks rääkis rallisõitja, et koroonaviirusest tingitud pausi järel tuleb kõigepealt ise enesekindlus leida. «Pärast sellist pikka pausi pidanuks testiperiood kindlasti pikem olema. See oleks pidanud kestma mitu päeva. Ma ei tutvu siin rallil ainult autoga, vaid proovin kõigepealt ennast vormi saada.»

24-aastane eestlane kinnitas, et Viru ralli on heaks ettevalmistuseks septembri alguses toimuvale Eesti MM-rallile. «Siin on ülihea autot selgeks õppida, et järgmine kord kiiremini sõita. Testil ei saa mitte kunagi, sellist kogemust kätte, mis rallilt. Kui päeva teises pooles saab veel märga ja tehnilist ka, siis on päris lahe.»