Chelsea sai liigas tähtsa võidu

Chelsea jaoks oli tegu tähtsa võiduga. Kaotuse korral oleks langetud viiendale kohale, mis jätaks klubi Meistrite liigast välja. Võitlus kolmanda ja neljanda koha eest on põnev. Leicesteril on 58 punkti, Chelseal 57 ja Manchester Unitedil 55 punkti. Kõigil on mängitud võrdne arv mänge.