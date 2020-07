Kokkuleppemängude skandaal: viis Armeenia jalgpalliklubi diskvalifitseeriti, 45 inimest said eluaegse keelu

45 inimest said eluaegse jalgpallis tegutsemise keelu. Nende hulka kuuluvad nii klubide omanikud, mängijad ja treenerid. Lisaks said 13 inimest tulemustega manipuleerimise eest erineva pikkusega karistused.

Kohaliku meedia teatel on patustajate seas nii venelasi, ukrainlasi, lätlasi ja valgevenelasi.

«Võtsime otsused vastu pärast ümberlükkamatute tõendite saamist rahvusvahelistelt agentuuridelt ja jõustruktuuridelt,» ütles Armeenia jalgpalliliidu juht Armen Melikbeyan. «Kõik tõendid, mis me oleme kogunud, saadetakse edasi Armeenia politseile.»

«Meie eesmärk on kaotada korruptsioon ja kokkuleppemängude süsteem Armeenia jalgpallist. See protsess pole veel läbi. Jalgpalliliidu poolt loodud ekspertide kogu näeb vaeva, et tuvastada kõik võimalikud patustamised,» lisas Melikbeyan.