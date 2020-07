Veebiseminar noortele: kas mänedžer tagab raha ja helge tuleviku?

Juttu tuleb spordimänedžeri tööst, milline on treeneri ja mänedžeri koostöö ning kas iga spordiala jaoks üldse leidub mänedžere. Lisaks saame teada, kui palju maksab spordimänedžeri teenus, mille põhjal mänedžerid kliente valivad ja kuidas seda ametit õpitakse.

«Spordimänedžeri amet kõlab küll glamuurselt, aga väga vähesed teavad tegelikult, mida see töö endast kujutab, millist kasu võib sportlasele tuua ning kellele teenus üldse kättesaadav on. Loodan, et kolmapäevase seminariga saame nii mõnegi sportlase kui ka treeneri jaoks kasulik olla ja neile selles vallas midagi õpetada,» sõnas sihtasutuse Noored Olümpiale üks asutajatest Paavo Pauklin pressiteate vahendusel.