Ott Tänak: südantsoojendav oli näha Viru rallil nii palju pealtvaatajaid

«Inimesed on kaua istunud karantiinis ja nende jaoks oli tore näha midagi teistsugust. Ma arvan, et kõigil oli tore päev,» lisas valitsev maailmameister.

Saaremaalt pärit rallisõitja tunnistas, et MM-etappidel tuleb publiku osas võtta kasutusele ettevaatusabinõud. «See on kõige tähtsam punkt, et saaks võistlemisega uuesti alustada. Me oleme praegu teises olukorras ja peame õppima sellega hakkama saama.»