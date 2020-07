Venemaa kergejõustikuskandaali tulemus: suurlootus tahab hakata esindama teist riiki

5.50 15 years Matvey Volkov in Moscow 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/MenQU9e6zt

Kuna Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu ei saa noormees ennast rahvusvahelisel areenil proovile panna, plaanib ta hakata võistlema mõne teise riigi eest. Volkovi isa rääkis Venemaa meediale, et üks huviline on juba olemas ja taotlus on Rahvusvahelisele kergejõustikuliidule (WA) esitatud.