Üks Eesti maastikurattur pääseb 90-protsendilise tõenäosusega olümpiale

Et olümpiakoht teenida, tuleb Eestil maailma edetabelis olla 21 esimese riigi seas. Meeste arvestuses on Eesti praegu 33. ning naiste omas 19. kohal. Alates märtsist on OM-kvalifikatsioon külmutatud, kuid järgmisel aastal on võimalik punkte koguda veel kahelt MK-etapilt.

Kandidaate olümpiakohale on neli: Janika Lõiv (maailma edetabeli 10.), Mari-Liis Mõttus (74.), Greete Steinburg (99.) ja Maaris Meier (96.). Favoriit Tokyo kohale on Lõiv, kuid lõplik otsus tehakse koondise peatreeneri Karmen Reinpõldi sõnul viimasel hetkel.

«Kellelgi ei ole olümpiale nimelist kohta. Tokyosse pääseb parim naine. Kui on selge, et koht on meil olemas – see selgub järgmise aasta mais –, antakse meile tähtaeg, millal on viimane võimalus sportlane üles anda. Varem me seda otsust ei tee,» lausus Reinpõld.

Mida koondislased pressikonverentsil rääkisid?

Janika Lõiv: «Eestis olemisel on plussid ja miinused. Saame praegu võistelda ja vormi hoida, kuid maailma tasemel pole võimalik treenida. Koroonakriis lõi plaanid sassi, aga me muutsime neid. Praegu on kesksuvi, kuid minul käib ettevalmistusperiood. Võistlused tulevad alles sügisel. Plaanin sõida Eesti meistrivõistlustel, pärast seda lähen välismaale treenima ja siis juba UCI punkte koguma. Tahan säilitada maailma edetabelis head kohta, mis annab MK-etappidel parema stardikoha.»

Martin Loo: «Enne septembrid pole tiimiga ühtegi võistlust kavas. Võistkonnal puudub ametlik plaan ja pigem ollakse äraootaval seisukohal. Mul endal on samamoodi. Kui septembris või oktoobris midagi ei toimu, võtan Eesti oludest maksimumi. Eestis on oluliselt huvitavam võistelda kui treenida. Plaanin siis võib-olla rohkem võistlusi kui tavaolukorras. Eks näis, kuidas sügis ja talv mööduvad. Mis saab 2021. aastal, seda ei tea keegi.»

Greete Steinburg: «Seis on sel aastal olnud keeruline. Pool aastat on olnud tervisemuresid. Praegu võtan päeva korraga. Pikas perspektiivis on plaane keeruline teha. Ootan, et saaksin tervise korda ja fookus on veidi juba järgmisel hooajal. Põhieesmärgiks võiksid olla oktoobris tiitlivõistlused. Eks näis, kas need üldse toimuvad.»

Peeter Pruus: «Praegu ei kavatse enne augustit Eestist kuhugi liikuda. Kodus on eesmärgiks Eesti meistrivõistlused, kuid põhieesmärk on ikkagi oktoobri lõpus MM. Ja kui on koht maanteekoondisesse, siis ka see MM.»

Mari-Liis Mõttus: «Kuna mitu MK-etappi on ära jäänud, siis on minu plaanis olümpiakrossi ja maratoni Eesti meistrivõistlused. Kui MK-etapid toimuvad, plaanin seal häid sõite teha. Samamoodi ka maailmameistrivõistlustel. Muus osas on plaan Eesti võistlustel käia.»