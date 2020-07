Kogu spordimaailm on viimased viis aastat elanud teadmises, et Venemaa sportlased manipuleerivad dopinguproovidega. Nüüd tulid päevavalgele aga uued tõendid, mis viitavad, et kogu saagale hoo sisse lükanud vilepuhuja Grigori Rodtšenkov ei pruukinudki kogu aeg tõtt rääkida.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Isegi praegu, viis aastat pärast karjääri lõppu, ei joo endine Venemaa laskesuusataja Olga Zaitseva joogipudelist, kui see on varem kellegi teise poolt avatud. See reegel kehtib ka sõprade juures, kes teavad, et venelanna ilmub kohale alati enda veepudeliga. «See on vana harjumus,» sõnab ta usutluses Der Spiegelile.