Vormelisõprade unelm ei täitu

Sakslasest neljakordne maailmameister lahkub hooaja lõppedes Ferrarist, mistõttu on hakanud ringlema kuulujutud, justkui võiksid nad järgmisest aastast Hamiltoniga Mercedeses unelmate meeskonna moodustada. Seda, et Vettel on võimalik variant, on öeldud varemgi, kuid nüüd otsustati tagatubades, et sakslast siiski reaalselt ei kaaluta.