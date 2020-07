Rally Estonia korraldajad tänavu kõike letti ei löö: kaks-kolm väga head katset jääb tulevikku

Rally Estonia võistluste juht Silver Kütt sõnas Kuku raadio saates «Piloot», et korraldajatel on praegu käed-jalad tööd täis, et eelseisva kahe kuuga kõikide asjatoimetustega õigeks ajaks ühele poole saada. «See saab olema väga suur pingutus meie kõigi jaoks, aga üldjoontes oleme seda juba üheksa aastat teinud, seega meil on teadmine olemas, et mis meid ees ootab,» lausus ta.

Koroonaviirusest tingituna ei ole tänavune võidukihutamine mullustega võrreldav ning erinevad reeglid ja piirangut kehtivad nii pealtvaatajatele kui ka võistlejatele.

«Peame leidma need tööriistad, et viia ralli läbi nii, et see oleks turvaline kõikidele osapooltele,» viitas Küttki asjaolule, et piirangutest pääsu pole. «Arutame koos riigiga kokku pandud komisjonis, et leida võimalikult turvaline lahendus, kuidas pealtvaatajad oma elamuse kätte saaksid. See ei toimu küll nii suures mahus, kui varasemalt ollakse harjunud, aga proovime ikkagi täiselamust anda.»

Sõitjate poole pealt on kõige suurem visuaalne muutus see, et sarnaselt nädalavahetusel toimunud F1 Austria GP-le seisavad ka Rally Estonia poodiumil piloodid kaitsemaskides. Ja mõistagi pole tiimiliikmetel pääse koroonaproovide andmisest. «Sellised ettekirjutused on meile antud,» selgitas Kütt.