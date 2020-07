Kuusmaa poeg tahab isa unistuse teoks teha: eesmärk on NBA!

16-aastane Kaspar Clemet Kuusmaa kuulub Rooba Stella Azzurra korvpalliakadeemiasse, kes teda hiljuti oma Facebooki lehel ka tutvustas.

Kaspar on lihtne poiss, kel on fenomenaalne võitlusvaim ning soov ja tahe areneda. Kuusmaa perekonnanimi paneb sulle peale ainult ootusi ja pingeid, kui sa oled eestlane ja mängid korvpalli. Juba 13-aastaselt saapamaale siirdunud Kaspar on suutnud need pinged muuta enda jaoks aga eesmärkideks, kulges postitus.

«Sa näed väljakul välja nagu oma isa,» on lause, mida Kaspar on senise karjääri jooksul väga palju kuulnud. «See on minu jaoks suur au! Isa on minu iidol. Ta on olnud alati mulle lähedal ja mind toetanud. Tahan saada selliseks nagu tema,» sõnas 182-sentimeetrine korvpallitalent.

Isa suurimaks õpetussõnaks peab ta lauset – ära iial anna alla, isegi, kui ülesanne tundub võimatu.