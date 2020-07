Venemaa kergejõustikuskandaal: spordiminister loodab WA-lt «kainet mõistust», maailmameister soovib koondisest lahkuda

«Loodetavasti võidutseb kaine mõistus,» ütles Matõtsin Venemaa meediale. «Lord Coe (WA president Sebastian Coe - toim) plaanib saada rahvusvahelise olümpiakomitee (IOC) liikmeks. Kõige suurem väärtus spordis on atleedid ja IOC president Thomas Bach on seda korduvalt toonituanud. Loodetavasti sportlased ei jää selles olukorras kannatajateks.»

Juba juuni lõpus sõnas spordiminister, et trahvi maksmata jäämise korral võiks venelastest sportlastele jääda õigus neutraalse lipu all võistlemiseks.

Otsus võib tähendada Venemaa jaoks, et ühtegi nende kergejõustiklast järgmisel aastal toimuvale Tokyo olümpiale ei lubata. Nende hulgas on valitsev teivashüppe maailmameister Anželika Sidorova, kolmekordne kõrgushüppe maailmameister Marija Lasitskene ja endine 110 meetri tõkkejooksu maailmameister Sergei Shubenkov.

Kolmik kirjutas eelmisel kuul ka Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et too sekkuks olukorda ja teeks kindlaks, et trahv saaks makstud. Väidetavalt on skandaali tõttu Lastiskenel plaan Venemaa koondisest lahkuda.