Ferrari vormelimeeskond võtab nigela kiiruse tõttu uuendused varem käiku

Tiimijuht Mattia Binotto mainis juba enne nädalavahetust, et Ferraril võib esimesel kahel võidusõidul esineda probleeme ja kolmandaks võistluseks Ungaris on plaanis suured uuendused.

«Me teame, et palju tööd on veel ees. See ei ole algpunkt, kus Ferrari sugune meeskond peaks olema. Peame igas aspektis arenema ja seetõttu oleme sunnitud kiirelt reageerima,» ütles Camilleri.