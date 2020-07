Saaremaa võrkpalliklubi sai paika kõige tähtsama pusletüki

Otsustasin jätkata Saaremaal eeskätt minu isikliku ja klubi sarnaste ambitsioonide tõttu. Ambitsioonid, unistused ja raske töö on minu jaoks väga olulised edu saavutamise koostisosad. Teiseks oli meil eelmisel perioodil väga lühike, kuid tõeliselt hea koostöö, mis kahjuks lõppes väga ootamatult. Muutusime iga nädalaga aina paremaks ja siis see lõppes liiga järsku. Meie töö jäi poolikuks, mida tahame üheskoos nüüd jätkata.

Järgmise hooaja ootused on kindlasti viia Saaremaa võrkpalliklubi taas Baltikumi tippu ja ka Euroopa karikavõistlustlustel järjest kõrgemale. Oleme klubi, mille eesmärk on alati kõrgeim positsioon.

Minu sõnum kõigile fännidele on see, et meie (juhatus, treenerid, mängijad ja teised meeskonna ümber olevad inimesed) anname alati endast 100% et olla võimalikult head ja seeläbi saaksime anda teile vastu häid emotsioone, mida te meile alati olete andnud. Ma soovin kõikidele fännidele head tervist ja ma juba ootame teiega kohtumist.