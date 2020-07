Atleedist juhiks ehk kolm endist sportlast tutvustavad EOK juhtimiskoolituse tõeterasid

Kauri Kõiv – endine laskesuusataja, kaitseväe spordirühma ja laskesuusaliidu noorteprojektide juht

Koolitusprogrammi sissejuhatus ütleb, et see on mõeldud teiste seas tippsportlastele, kes mõtlevad spordijuhi karjäärist. Miks sina programmiga liitusid?

EOK Spordijuht 2.0 koolitusprogramm oli igati väärt seda, mida reklaamiti. Suvel alustasin tööd kaitseväe spordirühma juures, sügisest Eesti laskesuusaliidu noorteprojektide juhina. Tean, mida mõtleb sportlane, kuid sinna kõrvale peaksin aduma, kuidas vaatab asjale spordiametnik. Juhina olen veel väga roheline.

Kauri Kõiv FOTO: Tairo Lutter

Mis on Spordijuht 2.0 koolituse kõige tähtsam tulem sulle?

Mina leidsin endale igast teemablokist midagi. Eriti meelde jäi aga norraka Richard B. Stephensoni loeng ja tippjuhtide kogemuslood, kuidas juhtimiskultuuriga annab palju ära teha. Kindlasti olen kasutanud väga palju aktiivset kuulamist, raskemates olukordades on saanud õpitut mitu korda kasutada.

Millised omadused peavad olema heal spordijuhil? Kas hea juht peab olema olnud varem ise (tipp)sportlane?

Arvan, et tippsportlase taust tuleb vaid kasuks. Juhtimisoskusi saab juurde õppida. Aga kui oled ise sportlasena kõik läbi teinud, siis oskad kindlasti paremini inimestest aru saada.

Millised on sportlase omapärad võrreldes tavapärase organisatsiooni personaliga? Millised omadused on seetõttu just spordijuhile vajalikud?

Teema, kas spordiorganisatsiooni saab juhtida kui tavalist ettevõtet, oli meil lausa eraldi käsitluse all. Tavalises asutuses annab ülesannete jagamisega mõndagi ära teha. Spordis ei ole võimalik inimesi üles rivistada ja öelda, et kui sa nii ei tee, siis mine ära. Igal juhul ei ole see Eestis võimalik. Spordis tuleb rääkida, rääkida ja veelkord rääkida, kompromisse otsida ja koos edasi minna. Õigupoolest on käskude ja keeldude aeg ka paljudes ettevõtetes läbi saanud, ka nemad töötavad rohkem spordiloogika alusel.

Kuidas hindad praegust Eesti spordijuhtimist: millest kõige enam puudu jääb? Mis on hästi?

Eesti spordijuhtimine on kahtlemata muutumas, sest ametnikud, kes on tulnud teisest süsteemist, on töölt lahkumas. Spordikoolide-aegne maastik on asendumas spordiklubidega. Spordikultuur muutub paindlikumaks, samas on toimumas sisulised ja vajalikud muudatused riigi tasemel – Team Estonia on sellest hea näide. Kuigi Euroopas põhineb klubisüsteem suuresti erasektoril, siis praeguses olukorras nende panus paratamatult väheneb ning riigil on veel suurem vastutus seista hea meie spordi eest.

Küll aga võtaksin eelmisest süsteemist kaasa järjekindluse ja püsivuse, millega paljud endised spordijuhid liikusid, et eesmärki saavutada. Praegusel põlvkonnal on teistsugune nägemus tööst, kuid spordis ja ka spordifunktsionääridel on vaja visadust – muidu sihile ei jõua.

Marko Albert – endine triatleet, praegune treener

Koolitusprogrammi sissejuhatus ütleb, et see on mõeldud teiste seas tippsportlastele, kes mõtlevad spordijuhi karjäärist. Miks sina programmiga liitusid?