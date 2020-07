Tänak: tahaksin rääkida Michael Parkiga, sest ta teadis, kuidas Märtinit ohjata

«See on raske küsimus. Pean selle üle veidi mõtlema,» kostis Tänak esiti vastuseks. «Colin McRae tundus olevat selline lahe kutt, keda huvitasid paljud tehnilised teemat. Paljude teiste selle ajastu meestega olen ma saanud rääkinud, kuid temaga mitte.»

«Tegelikult on aga üks inimene, kellega oleks ma tahtnud väga rääkida, Michael Parkiga (Markko Märtini endine kaardilugeja, kes hukkus traagiliselt 2005. aastal - K.J). Oleksin temalt palju asju küsinud, kuid eelkõige seda, kuidas Markkot ohjes hoida. Mulle tundub, et ta teadis, kuidas seda teha,» lisas saarlane.

2000. aastate keskpaik on ka see periood, kuhu Tänak, kui ajas rändamine oleks võimalik, reisiks. «Tehnoloogia mõttes oli see [2003-2006] võib-olla isegi parim ajastu. Olen sõitnud Märtini 2003. aasta Ford Focusega ja seda oli väga huvitav juhtida,» leidis rallitšempion.