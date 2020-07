Varasemalt F1-sarja pürginud eestlane naasis võidukalt vormelite juurde, ent sootuks uues rollis

Viimati võistles Aron 2018. aastal, lõpetades eelnimetatud sarjas kuuendana. Pärast seda on ta keskendunud ülikooliõpingutele, erialaks rahvusvaheline juhtimine ja rahandus (International Management and Finance).

«Rene Rosin ei saanud korraga töötada nii F2-s kui ka F3-s, nii et mind kutsuti viimase juurde. See on [võrreldes FREC-iga] veidi teistsugune töö. Vastutus on suurem ja panused kõrgemad. Aga organisatsioon on väga kõrgel tasemel. Saan kõigiga hästi läbi.»