Itaalia jalgpallikoondis võinuks vastaseks võtta kelle iganes, kuid valik langes Eestile

«Sügis tuleb meil päris tihe, kolme kuu jooksul mängime kokku kaheksa mängu. 11. novembriks õnnestus Itaaliaga kokkuleppele jõuda. On suur asi mängida niivõrd suure kaliibriga vastasega maavõistlust. See peab toimuma kahe alaliidu kokkuleppel, keegi ei sunni itaallasi just meiega mängima,» rääkis jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht Kuku saates «Saade».

«Neil oleks varianti ka teiste riikide hulgast valida. Sellise kaliibriga vastasega on raske sõprusmänguni jõuda. Me pole inglaste, hispaanlaste ega sakslastega maavõistlusi pidanud. Prantsusmaaga õnnestus meil 2012. aastal enne EMi kohtuda. Portugaliga oleme ka mitmel korral mänginud. Aga Itaalia, neljakordne maailmameister, on päris suur asi.»

Uibolehe sõnutsi polnudki Covid-19 pandeemia eriti määrav: «Neil oli valikut. Määrav oli vaid see, et nad peavad selles «aknas» pidama kolm mängu. Seetõttu tuli üks maavõistlus tuua juurde. Et vastane oleme meie, polnud lähtuvalt koroonaolukorrast.»