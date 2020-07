Skandaalse Aadria turniiri korraldanud Djokovic: minu vastu on algatatud nõiajaht

Serblane korraldas kõmulist Aadria turniiri, kus suhtuti leebelt sotsiaalse distanseerimise reeglitesse, mille tõttu üle kümne inimese haigestus, kaasa arvatud Djokovic ja tema naine. Serblane rääkis väljaandele The Guardian, et temast soovitakse teha patuoinast.

«Ilmselgelt on selle kriitika taga midagi enamat, mingi agenda. See on nagu nõiajaht. Keegi suure nimega isik peab olema peasüüdlane. Jätan teiste otsustada, kas see on õiglane. Minu arust ei ole. Usun, et peame kõik õppima ja arenema,» rääkis maailma esireket.