Valgevene on valmis Venemaa kergejõustiklastele kodakondsust pakkuma

Venemaa kergejõustiklased ei või hetkel võistelda rahvusvahelistel võistlustel Venemaa lipu all, kuna kohalik alaliit võltsis dopingutestide tulemusi.

«Otsusest on veel liiga vara rääkida, kuid jälgime sündmuste arengut. Kui peaksime Venemaa sportlastelt saama avaldusi, siis kaalume neid,» sõnas Devjatovski.

«Nad ei ole mingid võõrad. Lisaks on osade tippsportlaste karjäärid ohus. Kui need sportlased peavad olümpiamängud vahele jätma või karjääri lõpetama, siis oleks see suur kaotus maailma kergejõustikule,» lisas 2008. aasta Pekingi olümpia vasaraheite hõbemedalist.