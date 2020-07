Kyrgios nimetas tennisestaaride sõnasõjas konkurente kartuliteks

See ajas omakorda endast välja Thiemi, kelle hinnangul pole Kyrgios just kõige õigem mees teisi kritiseerima. «Jah ta tegi vea, kuid ma ei saa aru, miks nii paljud nüüd selle kohta sõna võtavad. Kyrgios on ka ise palju vigu teinud. Ta võiks teiste kritiseerimise asemel ise korralikuks hakata,» ütles austerlane.

See kommentaar valas õli tulle. Nimelt ei saa Kyrgios aru, kuidas saab keegi võrrelda reketite lõhkumist teiste tervise ohtu seadmisega. «Millest sa räägid? Vigadest nagu reketi lõhkumine. Ropendamine? Mõne matši äraandmine, mida on ka kõik teised teinud,» alustas ta.

«See lihtsalt näitab, et olukord on Thiemi, Zverevi ja Djokovici jaoks nali. Kaks neist peavad globaalse pandeemia ajal pidu nagu kartulid. Inimesed kaotavad lähedasi ja sõpru. Samal ajal kaitseb Thiem teda «eksimuse» eest. Need kutid on tennisetipud,» andis austraallane mõista, et sportlased on paljudele eeskujuks.