VIDEO ⟩ Noor jänki purustas Usain Bolti võimsa maailmarekordi, kuniks saabus karm tõde

Vähemalt hetkeks arvas kogu maailm, et 2009. aastast Usain Bolti nimele kuuluv niigi üsna ulmeline maailmarekord 19,19 on purustatud. 22-aastase jänki kurvastuseks teatasid aga võistluse korraldajad mõne aja pärast, et distants oli vaid 185 m.