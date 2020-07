Liverpool peab hooaja lõpuni võtmemängijata hakkama saama

Klubi peatreener kinnitas, et Henderson jääb 3:1 võidumängus Brightoni vastu korjatud vigastuse tõttu hooaja lõpuni kõrvale. Klopp avaldas lootust, et uue hooaja alguseks peaks Inglismaa koondislane olema vigastusest paranenud.

«Tegu oli hirmsa momendiga,» rääkis sakslane kapteni vigastusest. «Ta on loom ja võitleb alati lõpuni. Ta kannatab valu väga hästi, aga sai selles olukorras kohe aru, et midagi on juhtunud. See rikkus meie kõigi tuju. Õnneks ei vaja ta operatsiooni.»