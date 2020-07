Martin Reim Levadiast lahkumisest: me ei käinud klubi juhtkonnaga enam ühte jalga

Reim tunnistas, et otsus lahkuda sündis eriarvamustest klubi juhtkonnaga. «Pärast eilset kohtumist (klubi juhtkonnaga - toim) nägin, et koostöö jätkamisel ei ole mõtet. Me ei käinud klubi juhtkonnaga enam ühte jalga. Igaüks peab tööd tegema enda äranägemise järgi.»

157-kordne internatsionaal tunnistas Postimehele, et juhtkond ei saanud otsusest esimesena teada. «Teavitasin esimesena treeneritetiimi ja mängijaid, sest nendega olin ma igapäevaselt koos. Kuna nad mind toetasid ja minuga ühte hoidsid, siis lugupidamisest nende vastu pidin neid esmalt teavitama.»

Levadia nüüdseks endine peatreener ütles, et mängijatega suurt konflikti ei olnud. «Sporditiimis on alati neid, kes ei saa mängu ja on seetõttu rahulolematud. Aga muidu mingit tüli ei olnud.»

«Loomulikult Levadia tasemel klubi ei ole selliste tulemustega rahul. Tegelikult viimase vooruga läks asi lootustandvamaks ja äkki Levadia suudab tänavu veel isegi tiitlikonkurentsi sekkuda. Aga selleks on vaja ikkagi kõik koos ühes käia. Tiim on potentsiaali täis ja usun, et nad teevad veel tänavu võimsaid esitusi,» ütles Reim.