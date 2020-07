Kontaveit ja Kanepi teenivad ära jäänud Wimbledoni eest auhinnaraha

«Teame, et need kuud on kõigile olnud väga rasked, kaasa arvatud mängijatele, kellest osad on kogenud rahalisi raskusi ja kes lootsid Wimbledonis auhinnaraha teenida. Oleme rõõmsad, et meil on võimalus mängijatele tasuda raske töö eest, mis oleks võimaldanud neil Wimbledonil osaleda,» rääkis All England Lawn Tennis Clubi juht Richard Lewis.