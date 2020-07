Liverpooli arst meenutas päeva, mil pidi Gerrardi meheau õmblema

«Nägin väga palju verd ja mõtlesin, et küll see peab alles kuiv olema. Püüdsin mõelda koolis õpetatu peale, kuid seal küll peenise õmblemisest ei räägitud. Ma ei tahtnud, et esimene peenis, mida õmblen, oleks Steven Gerrardi oma. Paraku aga nii oli,» ütles ta Šotimaa Sunsile.