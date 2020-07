UFC 251 peamatšis pani Usman paremuse maksma ja säilitas meistrivöö

Seda kasutas osavalt ära Usman, kes väsitas Masvidali ja proovis haarete ja lukkudega konkurenti alistada. Viimases raundis näis see juba õnnestuvat, kuid Masvidal rabeles lahti ja andis matši viimasel 25 sekundil kõik, et valitsev meister nokauteerida. Siiski see ei õnnestunud ja nigeerlane Usman võttis võidu.