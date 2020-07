CSKAga liitunud korvpallur: kannan Gruusia vaimu igal pool

Teatavasti käis Venemaa 2008. aastal Gruusias sõjaretkel, mille järel kaks riiki mõnda aega omavahel ei suhelnud. Grusiinid pole sõda unustanud ning Šengelia sammu on kritiseerinud nii riigi president kui ka osa avalikkusest.

Šengelia teatas oma vastuses, et tema suhtumine oma kodumaasse ei muutu. CSKA president Andrei Vatutin lisas, et Šengelia sai läbirääkimiste käigus loa esindada rahvuskoondist. Teatavasti on viimasel ajal Euroliiga kalender ühtinud rahvuskoondiste omaga ja paljud Euroliiga klubides mängivad mehed pole koondisele appi läinud.