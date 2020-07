Head soovinud Ukraina tennisist astus ämbrisse

Maailma edetabelis 25. kohta hoidev Jastremska postitas sotsiaalmeediasse pildi, kus pool tema kehast on värvitud tumedamaks. Kuna blackface’i tegemist peetakse solvavaks, teenis tennisist rohkelt kriitikat. Ukrainlanna ise tahtis fotoga rõhutada, et kõik inimesed on võrdsed.

«Mind hoiatati negatiivse mõju eest, kuid ma ei arva isegi praegu, et see oli blackface. Minu pilt ei olnud karikatuur. Tahtsin lihtsalt jagada oma tundeid praeguses olukorras. Meid kõiki tuleb kohelda võrdselt,» ütles naine enda kaitseks.

«Olen väga pettunud, et minu sõnumit on moonutatud. Need pildid lahutasid inimesi rohkem kui liitsid, mistõttu otsustasin need kustutada. Palun kõigi käest vabandust, kes end solvatuna tundsid. Minu kavatsused olid head,» jätkas ta.