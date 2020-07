Saaremaa võrkpalliklubi sai paika järgmise olulise lüli

Eelmisel nädalal teatas Saaremaa avalikkusele, et jätkab kõrgel tasemel mängimist. Lisaks kinnitati, et meeskonna peatreener on ka tuleval hooajal Ioannis Kalmazidis. Täna avaldati, et tiimis jätkab nurgaründaja Pupart.

«Uuelt hooajalt ootan eelkõige pingelisi heitlusi ja seda, et oleks võimalik hooaeg seekord korralikult lõpuni mängida. Möödunud hooajal liikusime tõusvas joones kuniks see kõik otsa sai. Mul on hea meel, et Jannis oli nõus jätkama juba alustatud tööd,» lausus Pupart klubi vahendusel.