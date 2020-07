Karjäär ei lõppegi? Mäkinen: Sebastien Ogier tahab Toyotas jätkata

Kui kõik läinuks plaanipäraselt, lõpetanuks Ogier karjääri tegelikult Citroenis, kellega ta sõlmis tunamullu kaheaastase lepingu. Nimelt ütles prantslane, et tegemist on tema viimase kontrahtiga.

Et Prantsusmaa autotootja otsustas aga eelmisel sügisel MM-sarjast lahkuda, läks Ogier' plaan vett vedama. Ta otsustas siiski karjääri jätkata, lüües käed Toyotaga, kelle teised põhisõitjad on Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

Pärast Toyotaga lepingu sõlmimist ütles Ogier, et 2020. aasta jääb talle küll viimaseks. Et koroonakriisi tõttu on hooaeg aga poolik, ütles Gallia kukk paar kuud tagasi, et kaalub võimalust kihutada ka järgmisel aastal.

Mäkinen kinnitas portaalile Rallit.fi, et läbirääkimised Ogier'ga käivad. «Meil on selge plaan. Sebastien on öelnud, et soovib meiega ühe hooaja veel koostööd teha. See on meie jaoks väga positiivne.»