Sebastian Vettelit tabab järjekordne hoop, soomlased on rõõmsad

Näiteks kirjutab Autosport, et ehkki uuele lepingule pole Bottas ja Mercedes veel allkirju lisanud, on nad kokkuleppele jõudnud ning kontrahti vormistamine on vaid aja küsimus. Kui kaua uus leping kehtib, pole teada.

Kui Bottasega peaksid lepingujutud nüüd sisuliselt ühel pool olema, siis Mercedese esinumber Lewis Hamilton pole jätkuvalt uut kontrahti sõlminud. Samas usutakse, et inglane jätkab tiimiga.

30-aastane Bottas on kogenud roolikeeraja, kes on osalenud 141 F1-etapil. Tema kaukas on kaheksa võitu ja 47 poodiumikohta ning enne Mercedesega liitumist kihutas ta Williamsiga. Eelmisel hooajal oli ta vormel 1 üldarvestuses teine.

Bottase kontraht tähendab, et neljakordsel maailmameistril Sebastian Vettelil on üks võimalik töökoht vähem. Sakslase vahetab pärast tänavust Ferraris välja Carlos Sainz juunior, kes roolib praegu McLarenit. Viimasel ajal on Vettelit seostatud nii Red Bulli kui ka Racing Pointiga, kuid emba-kumba tiimi siirdumiseks on tal vaja, et nendes võistkondades toimuksid sõitjate personalis ümberkorraldused.

Tänavusest F1-hooajast on sõidetud kaks etappi, mis mõlemad toimusid Austrias Red Bull Ringil. Sarja üldarvestuses on Bottas 43 punktiga liider, kuid kuuekordne tšempion Hamilton jääb maha vaid kuue silmaga. McLareni esinumber Lando Norris on 26 punktiga kolmas.