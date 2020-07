Skandaal F1-maailmas: hooaega hästi alustanud lihtsurelikku süüdistatakse räpases mängus

Prantsusmaa autotootja tiim väidab oma protestis, et Racing Pointi vormelid on paljuski eelmise hooaja Mercedese koopiad. Saksamaa võistkond on viimastel aastatel olnud F1-maailma kindel valitseja.

Racing Point ja Mercedes on omavahel tugevalt seotud. Kuulus autotootja müüb tiimile mootoreid, käigukaste ja tagavedrustust ning oma vormeli arendamiseks kasutab Racing Point Mercedese tuuletunnelit.

Kõik eelnev on reeglitega kooskõlas, kuid Renault' kahtleb sügavalt, kas Racing Point on ikka kõik ülejäänud vormelidetailid ise koostanud. Eriti on prantslastele silma jäänud osa Racing Pointi pidurite jahutussüsteemist.

Rahvusvahelise Autoliidu FIA tehnikaosakond on kahtluse all olevad detailid konfiskeerinud ning nad paluvad Mercedest, et nemad annaksid oma mullusest autost võrdlusmaterjale.

Renault' andis protesti sisse pärast eile sõidetud hooaja teist GPd. Tiimi sõnul ei soovinud nad varem teemat tõstatada, sest nad ei tahtnud täpselt hooaja alguses skandaali tekitada.

Milliseks kujuneb protesti otsus, selgub käesoleva nädalaga. Halvimal juhul võib FIA tühistada Racing Pointi senised tulemused. 22 punktiga on tiim praegu konstruktorite arvestuses neljandal kohal.

Racing Pointi kiirus pole kahtlane olnud vaid Renault'le. Red Bulli pealik Christian Horner kostis, et Racing Pointi sõitja Sergio Perez on mõnikord olnud kiirem kui Mercedese sõitjad. «Ta on Valtteri Bottast edestanud 0,3-0,4 sekundiga isegi juhul, kui tal on all olnud vanemad rehvid,» ütles inglane.

Tänavusest F1-hooajast on sõidetud kaks etappi, mis mõlemad toimusid Austrias Red Bull Ringil. Sarja üldarvestuses on Mercedese Valtteri Bottas 43 punktiga liider, kuid meeskonnakaaslane ja kuuekordne tšempion Lewis Hamilton jääb maha vaid kuue silmaga. McLareni esinumber Lando Norris on 26 punktiga kolmas.