Latvala soetas vanu autosid, kuid ei taha ühega neist sõita: jäägu masin muuseumile, see on üsna kuulus

Lisaks edukale rallikarjäärile on 35-aastane soomlane tuntud rallifanaatikuna, kellel on oma muuseum, kuhu ta kogub erinevate ajastute masinaid. «Mul on mõned Audid, Fordid ja Toyotad, kuid hiljuti laiendasin oma kollektsiooni,» ütles Latvala.

Nimelt soetas ta kolm Toyota Celicat. Üks neist on rootslase Mats Jonssoni võiduauto 1992. aasta Rootsi rallilt, teisega kihutas legendaarne Markku Alen ja kolmas on kahekordse maailmameistri Marcus Grönholmi Celica 1992. aasta Soome rallilt.

«Seda viimast autot ma ei kasuta,» sõnas Latvala, kes käib vanade masinatega ka võidu sõitmas. «See on üsna kuulus ja tahan seda oma muuseumi jaoks hoida. Marcus katkestas pärast Vaheri katset, kuid oli Harju mõõduvõtu järel liider.»

Viimasel ajal on Latvala vanadest autodest sõitnud Celica GT4ga ning soomlane mõtleb tõsiselt minna sama masinaga järgmisel hooajal starti Historic-klassi EM-sarjas.

Muide, Latvala ei toimeta oma Parc Ferme' nime kandvas muuseumis üksi. Tal on kolm abilist, kes töötavad autode kallal, et need oleksid võimalikult heas seisus. Kuna varuosi on mõnikord väga keeruline leida, investeeriti hiljuti 3D printerisse, tänu millele on võimalik teha vajalikke detaile.

Latvala on MM-sarjas teinud 209 starti, millest rohkemat pole kellelgi ette näidata. Ta on kogunud 18 etapivõitu, kuid maailmameistriks pole soomlast kroonitud. Küll on ta kolmel korral lõpetanud üldarvestuses teisena.

Mullu oli Latvala Toyota tehasesõitja, kuid tihedad apsud, milles mängisid suurt rolli eraeluliste probleemide tõttu (maksutüli Soome maksuametiga ja kihluse purunemine) tekkinud keskendumisraskused, tähendasid, et tema hooaeg oli kehv ja mees jäi tänavuseks lepinguta.