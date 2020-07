Kergejõustiklasel on telekanaliga kana kitkuda: miks võistleme kellaajal, mil läheme tavaliselt magama?

Ilta-Sanomat kirjutab, et heaks näiteks sobib eelmisel kolmapäeval Jyväskyläs toimunud võistlus, kus naiste 100 m tõkkejooks oli kavas õhtu viimase alana ning sai stardipaugu kell 20.50. Korte jooksis seal karjääri paremuselt teise aja 12,76, tema Soome rekordi aeg on 12,72.

Korte ütles sotsiaalmeedias, et on muret võistluste ajakava üle arutanud ka teiste sportlastega. «Miks on YLE-l võimalus selliseid asju otsustada? Nende valikute tõttu on meil suurem oht saada vigastada.»

YLE spordijuht Joose Palonen aga eitab, et rahvusringhäälingu telekanal dikteerib võistluste graafikuid. «Korraldajatel on kava, kus YLE võib paluda pisikesi muudatusi,» lisas ta.

Paloneni sõnul tuli Jyväskylä näitel soov naiste 100 m tõkkejooks pidada viimase alana korraldajate poolt. Soomlannad olid heas hoos, kuna tervelt kolm naist alistasid 13 sekundi piiri. Seega on arusaadav, et paljude kergejõustikusõprade jaoks oli tegemist õhtu naelaga.

Samas usub Korte, et kui tõkkejooks varem pidada, pole televaatajate arv väiksem, hoopis vastupidi. «Õhtul kell 21 on tavaliselt külm, neli-viis kraadi külmem kui kell 18. Sprindialadel on õhtuti suurem oht saada vigastada. Kell 21 on ka tavaliselt aeg, mil sportlased lähevad magama. Nad pole enam nii erksad.» Palonen kostis vastu, et suvisel ajal on rohkem inimesi televiisorite ees kell 21 kui 18.