Red Bull loodab Ungaris Mercedese kinni püüda

Red Bull lootis Austrias juba Mercedesega võistelda, kuid lõpuks jäi nende vormel ikkagi liiga aeglaseks. Samas usub meeskonna pealik Chris Horner, et Unagri GP ringrada sobib nende masinale paremini ja seal võidakse olla konkurentsivõimelisemad.

«Nende sirgekiirus on hämmastav. Kurvides nii suurt vahet ei ole. Osades kurvides oleme paremad, teistes aeglasemad.» rääkis Horner.

«Ungari on teistsugune rada, millel on tühine sirge ja palju käänulisi kohti. Kurvides on kiirus Austriast madalam,» rääkis Red Bulli peainsener Paul Monaghan.