CSKA president meenutas intervjuus Tartu Rocki kunagist tähte

«Alguses ei võtnud ma seda tõsiselt. Kui aga negatiivse sõna ütles sekka ka riigi president, seades kahtluse alla professionaalse sportlase vaba valiku töökoha osas, üllatas see mind. Šengelia ütles, et tal on naljakas selgitada oma patriotismitaset. Tokole oli läbirääkimiste esimesest päevadest peale äärmiselt tähtis saada kodumaa koondise esindamiseks meilt luba, ja selle ta sai. Oleme oma tegevuses poliitilistest motiividest ääretult kaugel. Tahame lihtsalt mängida korvpalli, rõõmustada pealtvaatajaid ja võita. Suhtun Gruusiasse ja selle ajaloosse väga suure austusega, meie klubis on varem mänginud Giorgi Tsintsadze (oli nullindatel Tartu Rocki põhitegijaid - toim) ja Manutšar Markoišvili,» vastas Vatutin.